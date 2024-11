WTA Finals addio al torneo per Errani-Paolini | le Azzurre sconfitte per due set a uno

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

Riyadh, 7 novembre 2024 – Sono state eliminate daldel doppio delle WTA, in svolgimento a Riyadh, Sarae Jasmine. Lehanno giocato una buona partita con la coppia avversaria Chan/Kudermetova e hanno vinto il primo set. Nei restanti due, sono state le stesse avversarie ad avere al meglio.Hanno sciupato due match point e sono poi risalite nel super tie-break, dopo averne annullati tre. Ma non è bastato per vincere la partita.Il risultato finale è stato quello di 6-3, 6-7, 9-11.Foto Fioriti/FITP