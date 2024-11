Gamberorosso.it - La colazione cinese trova una nuova casa a Milano. Dopo Il gusto della nebbia, Lampo Wu lancia un altro progetto

Ci sono luoghi che ti conquistano ancora prima di aprire, e DALLE 8 è uno di questi. A firmarlo c’è infatti Wu Wei, meglio conosciuto come, cuoco e anima di Il, già riferimento aper chi ama la cucinaautentica, di. Ora,si prepara a inaugurare un nuovodedicato allaproprio a due passi dal suo ristorante. Con un menu che partirà dalle 8 del mattino e attraverserà colazioni, brunch e merende pomeridiane, DALLE:8 ? - Chinese Breakfast & Brunch offrirà snack e piatti che parlano la linguatradizione popolare: pasta fritta (?? yóu tiáo), un classico, che sarà accompagnata da latte di soia o tè, i bao al vapore (?? b?o zi), il budino di tofu (?? dòu hu?), una delizia versatile, amata in ogni angoloCina, oltre a una selezione di bevande e snack tipici che trasporteranno i visitatori in un viaggio sensoriale tra le strade di Pechino, Shanghai e altre grandi città cinesi.