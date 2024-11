Davidemaggio.it - Errore da Mentana, in onda il numero di Cazzullo e il messaggio: “Con la Casellati nera ci saremmo annoiati”

Le maratone televisive di Enricoriservano anche gaffe. L’ultima questa mattina, quasi al culmine della lunga notte americana che ha proclamato nuovo Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, quando la regia ha pensato bene (più o meno!) di mostrare la chat Whatsapp del conduttore con Aldo, inviato per l’occasione in America. Oltre al selfie dalla ‘sede Trump’, che era forse l’iniziale oggetto di interesse, viene così erroneamente sbattuto in diretta su La7 ildi telefoto di, ben in evidenza, insieme al suoinviato alle 6.06 ain cui dà della “” a Kamala Harris, fresca di sconfitta nella corsa alla Casa Bianca: Giornalisticamente sei contento, confessa. Con lacisi legge. Un pensiero che il conduttore di Una Giornata Particolare aveva espresso anche in diretta, senza chiaramente scomodare l’ex Presidente del Senato Elisabetta: Giornalisticamente è la notte migliore che si potesse immaginare.