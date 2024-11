Noinotizie.it - Bari, processo per l’uccisione di Mauro Di Giacomo: l’Ordine dei fisioterapisti vuole costituirsi parte civile Domani prima udienza

Di seguito il comunicato: Il 5 novembre prossimo, dinanzi alla Corte d’Assise di, si celebrerà ladelpenale per l’omicidio del nostro caro collegaDi, ucciso il 18 dicembre dello scorso anno. Come Ordine deidi, Barletta-Andria-Trani, Taranto (al qualeapneva) esprimiamo nuovamente la ferma indignazione verso l’aggressione ingiustificata all’operatore sanitario e intendiamo costituircial. Nelle ultime settimane avevamo già lanciato un grido d’allarme per l’escalation di aggressioni al personale sanitario che sta investendo la Puglia e l’Italia, destabilizzando fortemente l’intera comunità sanitaria. In questo contesto, ogni giorno, i professionisti compiono il proprio dovere con responsabilità e spirito di abnegazione.