Oasport.it - MotoGP oggi, GP Malesia 2024: orari warm-up e gara, tv, streaming, programma TV8 e Sky

, domenica 3 novembre, assisteremo al diciannovesimo appuntamento del Motomondiale. Sul circuito di Sepang lo spettacolo non mancherà di certo e i piloti saranno chiamati a uno sforzo di non poco conto, dovendo affrontare una pista con tante accelerazioni e frenate importanti, che richiedono tanto in termini di preparazione fisica. La Sprint Race di ieri potrebbe aver posto un mattoncino importante nella lotta iridata intra Francesco Bagnaia e Jorge Martin. La caduta di Pecco nelle prime fasi e la vittoria dello spagnolo hanno avuto delle conseguenze rilevanti nella classifica mondiale. Martin, infatti, guida la graduatoria con un margine di 29 lunghezze sul piemontese. Le speranza di vittoria mondiale sono appese a un filo per Bagnaia, che proverà a dare tutto se stesso per vincere il GP e poi fare i conti.