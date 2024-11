Imiglioridififa.com - Le SBC di FC 25, Mateo Retegui (Pionieri)

Leggi tutto su Imiglioridififa.com

Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatore brasilianouscita in data 3 novembre 2024. Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazon Questa Sfida Creazione Rosa fa parte della promo Trailblazers il cui Team 2 ha proposto nuovi giocatori. SBCNumero sfide: 2 Premio: 1x Oggetto giocatoreNon scambiab. PLUS+: ATT: Falso 9, Torre Plus++: ATT: Rapace Costo al momento dell’uscita: 32.000 Crediti circa Scadenza: 17 novembre   1 – Serie A Premio: 1x Small Gold Players Pack Serie A Enilive: Min 1 gioc. Min. 1 ogg. giocatore Squadra della settimana (TOTW) Valutazione squadra: min 81 2 – Forma smagliante Premio: 1x Small Prime Electrum Players Pack Min. 1 ogg.