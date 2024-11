Isaechia.it - Diandra e Valerio ospiti a Verissimo e lui svela: “Ecco in quale momento di Temptation Island ho ‘perso dieci anni di vita’”

Pecchioli ePalma, una delle coppie protagoniste della dodicesima edizione di, sono stati. Nel salotto di Silvia Toffanin i due ex concorrenti del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, legati da circa sette, hanno raccontato come è nata la loro storia d’amore. La 37enne di Roma ha infatti spiegato:viveva a Milano, mentre in quelio ero a Roma. Io avevo il migliore amico lì e lui aveva un rapporto con una sua amica, invece, sempre a Milano. Il mio migliore amico è sparito ad un certo punto, non si è fatto più sentire dalla sua amica che ha quindi chiesto aiuto aper rintracciarlo.