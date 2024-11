Weekend Ognissanti apre una settimana di sole in Italia: il meteo dall’1 all’8 novembre 2024 - Il Weekend di Ognissanti da apripista per una lunga settimana di sole in Italia e in Europa. Il meteo dall’1 al l’8 novembre 2024. Un’ondata di sole investe il nostro Paese dopo settimane di maltempo che hanno colpito soprattutto Liguria, Emilia Romagna e parte del centro Italia. Dal giorno di Tutti i Santi fino a domenica 3 novembre sono attese temperature alte e sopra la media. Weekend Ognissanti apre una settimana di sole in Italia: il meteo dall’1 all’8 novembre 2024 – notizie.com“Un basso campo di alta pressione” ha portato il bel tempo con sé. “La prossima settimana e tutto il Weekend di Ognissanti saranno caratterizzati da meteo assolutamente stabile e soleggiato, con assenza di precipitazioni per i prossimi sette – dieci giorni”. Così, a Notizie.com, il meteorologo de Ilmeteo.it Mattia Gussoni, anticipa le condizioni del tempo fino a venerdì 8 novembre. Notizie.com - Weekend Ognissanti apre una settimana di sole in Italia: il meteo dall’1 all’8 novembre 2024 Leggi tutto su Notizie.com (Notizie.com - venerdì 1 novembre 2024)- Ildida apripista per una lungadiine in Europa. Ilal l’8. Un’ondata diinveste il nostro Paese dopo settimane di maltempo che hanno colpito soprattutto Liguria, Emilia Romagna e parte del centro. Dal giorno di Tutti i Santi fino a domenica 3sono attese temperature alte e sopra la media.unadiin: il– notizie.com“Un basso campo di alta pressione” ha portato il bel tempo con sé. “La prossimae tutto ildisaranno caratterizzati daassolutamente stabile eggiato, con assenza di precipitazioni per i prossimi sette – dieci giorni”. Così, a Notizie.com, ilrologo de Il.it Mattia Gussoni, anticipa le condizioni del tempo fino a venerdì 8

