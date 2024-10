Pistoiese Caponi saluta, via anche Tanasa (Di giovedì 31 ottobre 2024) La Pistoiese perde altri due pezzi, ma stavolta, a differenza del caso Cardella, c’è ben poco di cui sorprendersi. Il duplice addio di Andrea Caponi e Andrei Tanasa, che nella giornata di ieri hanno rescisso il contratto che li legava al club arancione, era quanto meno prevedibile se non, nel caso del centrocampista rumeno, solamente questione di tempo. Per entrambi non è mai scattato il feeling col tecnico Domenico Giacomarro, che pur concedendo loro fiducia in momenti diversi di questo avvio di stagione, non li ha mai collocati in modo irremovibile al centro del progetto e della mediana arancione. La loro partenza, nonostante sia arrivata in contemporanea, racconta però di due situazioni differenti. Lanazione.it - Pistoiese Caponi saluta, via anche Tanasa Leggi tutto 📰 Lanazione.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Laperde altri due pezzi, ma stavolta, a differenza del caso Cardella, c’è ben poco di cui sorprendersi. Il duplice addio di Andreae Andrei, che nella giornata di ieri hanno rescisso il contratto che li legava al club arancione, era quanto meno prevedibile se non, nel caso del centrocampista rumeno, solamente questione di tempo. Per entrambi non è mai scattato il feeling col tecnico Domenico Giacomarro, che pur concedendo loro fiducia in momenti diversi di questo avvio di stagione, non li ha mai collocati in modo irremovibile al centro del progetto e della mediana arancione. La loro partenza, nonostante sia arrivata in contemporanea, racconta però di due situazioni differenti.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:anche Tanasa; Ex, Chiesa e Diodato salvi con lo United Riccione; "Non mi è stata data la possibilità di far vedere il mio valore";, parla De Simone: situazione tecnica, Stadio Melani, “salute” della Società;firma con la: nuova avventura per lo storico capitano del Pontedera;, fuggi fuggi: rescindono tutti gli over; Approfondisci 🔍

Pistoiese Caponi saluta, via anche Tanasa

(lanazione.it)

Dopo l’addio di Cardella, ancora mercato in uscita per l’Olandesina. Il diesse Taibi: "Con Andrea un arriverderci. Potenzierò la rosa" ...

Altre due uscite per la Pistoiese: c’è l’addio di Caponi e Tanasa

(pistoiasport.com)

Andrea Caponi e Andrei Tanasa, entrambi ai margini del progetto tecnico, hanno risolto il contratto che li legava alla Pistoiese Un feeling con Domenico Giacomarro che non è mai scattato, fin dalla pr ...

Gianni Rosati un anno dopo: la Pistoiese di ieri e quella di oggi

(pistoiasport.com)

L’ex direttore sportivo della Pistoiese torna a parlare ripercorrendo le sue stagioni al Melani e analizzando questi primi mesi dell’era Iorio «Le mie idee sono diverse da quelle della società» con qu ...

Via Pistoiese: i platani da potare sono 350

(nove.firenze.it)

Proseguono le potature degli alberi in via Pistoiese. Le operazioni, che complessivamente interessano oltre 350 platani, sono articolate in fasi successive con provvedimenti di circolazione che ...