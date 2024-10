Inter-news.it - Palacios, esordio in Empoli-Inter: «Felice del debutto. Grazie!»

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Inc’è stato spazio anche per Tomas. Il calciatore argentino ha giocato gli ultimi 10 minuti del match ed espresso la sua felicità su Instagram.– Al minuto 81 diè arrivato finalmente il momento di Tomas. Il calciatore argentino ha giocato per la prima volta con la maglia nerazzurra in partite ufficiali. Il difensore ha fatto il suo ingresso in campo a risultato già acquisito ed è stato inserito sul centro-sinistra, che prima era occupato da Yann Bisseck. L’ex Independiente Rivadavia ha commentato su Instagram il suo pomeriggio: «Moltodi debuttare con questa maglia, ringrazio i miei compagni e tutto lo staff che mi supporta e mi aiuta a continuare a crescere giorno dopo giorno.