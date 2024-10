Oasport.it - ATP Parigi-Bercy 2024, Alcaraz e Zverev a caccia dei quarti in una giornata di passione per il tennis francese

Leggi tutto 📰 Oasport.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Si giocano i match degli ottavi di finale al Masters 1000 di. Dopo il forfait di Jannik Sinner, il principale favorito è sicuramente Carlose per lo spagnolo ci sarà quest’oggi la sfida con ilUgo Humbert, testa di serie numero quindici. I due si sono incontrati già un mese fa in Coppa Davis e vinse il numero due del mondo per due set a zero. Una partita in cuidovrà comunque stare molto attento, visto che i francesi sanno spesso esaltarsi in casa, trascinati anche da un pubblico decisamente caloroso. Altroimpegnato sul centrale è Arthur Fils ed anche per lui ci sarà una sfida decisamente affascinante contro il tedesco Alexander. Il numero tre del mondo è appena diventato il quarto giocatore di sempre a raggiungere almeno gli ottavi di finale in tutti i Masters 1000 in stagione.