Samardzic e Zappacosta entrano e risolvono i problemi | l’Atalanta batte anche il Monza

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Bergamo. La pazienza è la virtù dei forti e fa partedi questa Atalanta. Che a volte ha bisogno di mezz’ora per farne cinque, a volte invece serve oltre un’ora per farne uno. Come contro uncoriaceo, che ha cercato di ridurre gli spazi. La Dea però ha tante risorse,dalla panchina: come a Bologna,entra e la risolve. Stavolta però è un gol non da un punto, ma da tre. Gasperini non deroga dalla sua formazione idealmente titolare, con il tridente che in poco più di mezz’ora ha demolito il Verona eil trio difensivo:tra i pali la scelta ricade ancora su Carnesecchi. Per provare ad arginare i nerazzurri, Nesta e i suoi si chiudono nella metà campo per ostruire ogni tipo di spazio. Ne vien fuori un primo tempo in cui la Dea non brilla per proposta offensiva, contrariamente a quanto accaduto nelle ultime due partite.