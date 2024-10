Monte Fuji in Giappone, non è mai rimasto così a lungo senza neve (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Solitamente la prima imbiancata arriva i primi di ottobre, ma quest’anno si fa attendere. Complici, spiegano gli esperti, le elevate temperature che hanno caratterizzato l’estate nel paese e che si sono protratte anche nei mesi di settembre e ottobre Wired.it - Monte Fuji in Giappone, non è mai rimasto così a lungo senza neve Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Solitamente la prima imbiancata arriva i primi di ottobre, ma quest’anno si fa attendere. Complici, spiegano gli esperti, le elevate temperature che hanno caratterizzato l’estate nel paese e che si sono protratte anche nei mesi di settembre e ottobre

In Giappone il monte Fuji è ancora senza neve: crisi climatica da record per il simbolo del Sol Levante

Il monte Fuji, la vetta più alta del Giappone che, di solito, è imbiancata già all’inizio di ottobre, è ancora senza neve, facendo scattare l’allarme ...

In 130 anni di misurazioni dell'Agenzia metereologica giapponese, una situazione del genere non si era mai verificata.

