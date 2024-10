Unlimitednews.it - Il Venezia ribalta l’Udinese, 3-2 in rimonta al Penzo

Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)(ITALPRESS) – Due partite in una. Primo tempo nettamente appannaggio friulano, secondo tutto del, alla fine sono i veneti a sfruttare la superiorità numerica e are lo score in unribollente di passione. Si comincia a cento all’ora con le squadre che si danno battaglia. Un tiro di Nicolussi Caviglia, parato da Giannetti, seguito da un tentativo di Ducan (6?). Karlstrom sbaglia un rinvio, Yeboah non dà forza al suo tiro, Okoye blocca. Al 19?, però, le zebre danno la loro zampata. PAyero recupera palla, la serve a Iker Bravo che l’appoggia a Lovric: tiro preciso e 0-1. Quattro minuti ed ilva in gondola. Stankovic rinvia, Pohjanpalo viene anticipato, la palla arriva a Iker Bravo che salta avversari come birilli prima di beffare un colpevole Stankovic.