Animali, Progetto Jairo arriva in Sardegna grazie a Bper Banca e Banco Sardegna (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sea Shepherd Italia annuncia l’espansione del Progetto Jairo, la sua campagna per la difesa e la conservazione delle tartarughe marine Caretta Caretta nel Mediterraneo, anche in Sardegna. grazie al contributo di Bper Banca e Banco di Sardegna, è stato infatti possibile ampliare le attività di conservazione di questa specie lungo le coste dell'Isola, Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sea Shepherd Italia annuncia l’espansione del, la sua campagna per la difesa e la conservazione delle tartarughe marine Caretta Caretta nel Mediterraneo, anche inal contributo didi, è stato infatti possibile ampliare le attività di conservazione di questa specie lungo le coste dell'Isola,

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Animali, Progetto Jairo arriva in Sardegna grazie a Bper Banca e Banco Sardegna; Pagamenti con carta, ecco perché è illegale il sovrapprezzo: parla l’esperto; Influenza, raffreddore, bronchiolite bambini: il vademecum degli esperti; Francesco Cortonesi, sorvegliante speciale per far nascere le tartarughe marine; Leggi >>>

Animali, Progetto Jairo arriva in Sardegna grazie a Bper Banca e Banco Sardegna

(lanuovasardegna.it)

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - Sea Shepherd Italia annuncia l’espansione del Progetto Jairo, la sua campagna per la difesa e la conservazione delle tartarughe marine Caretta Caretta nel Mediterraneo, anc ...

Arriva l’ambulatorio sociale veterinario per le persone in difficoltà: “Governo e istituzioni investano per la cura dei più deboli”

(ilfattoquotidiano.it)

Un ambulatorio veterinario con tanto di sala operatoria e personale specializzato dedicato alle persone e alle famiglie con fragilità sociali. Un aiuto concreto per chi spesso rinuncia alle cure dei p ...

Roma, arriva il veterinario sociale: un aiuto per persone fragili e i loro cuccioli

(lapresse.it)

“L’ambulatorio che offrirà visite, interventi e cure gratuite è un presidio veterinario che garantirà agli animali il diritto alla cura: un punto di approdo ...

"Terapia con gli animali, in Emilia Romagna serve una legge"

(ilrestodelcarlino.it)

La Regione ha stanziato 10.392 euro per il progetto ’Come allo specchio: giovani e animali che si riflettono’ dell’associazione ’I’m Possible’, ed è rivolto a ragazzi in età ...