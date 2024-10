Sh?gun 2 riceve un aggiornamento molto fiducioso dal boss di FX

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Sh?gun 2un” daldi FX A grande richiesta, Sh?gun di FX tornerà per una seconda stagione, anche se originariamente era prevista solo come serie limitata. Nonostante non ci sia più un libro da cui trarre un ulteriore adattamento, la decisione di continuare Sh?gun in una seconda stagione è probabilmente dovuta agli altissimi ascolti e alla performance da record agli Emmy 2024, dove lo show ha portato a casa ben 18 premi. I fan sono senza dubbio ansiosi di tornare nel teso paesaggio politico del Giappone feudale dopo l’esplosiva prima stagione, e il presidente di FX John Landgraf ha recentemente fornito unsullo stato dello show.