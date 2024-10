Iltempo.it - In arrivo la "Novembrata": temperature anomale. Ecco cosa ci aspetta

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ormai è chiaro a tutti: la vecchia stagione autunnale non esiste più. A fine ottobre, infatti, sembra quasi di stare alle ultime giornate di agosto. Il freddo arriva sempre più tardi e a campeggiare sui titoli degli articoli dei giornali e dei siti è l'anomalia delle. Anche quest'anno il tempo non si smentisce. A confermare questa tendenza è Lorenzo Tedici, esperto de ilmeteo.it: "Le massime ‘normali' per il periodo di Halloween sarebbero intorno ai 17°C al Nord, 19°C al Centro e 22°C al Sud", ha detto, per poi ricordare che "nei prossimi giorni si assesteranno su valori tipici di fine Agosto / inizio Settembre con 28°C nel palermitano, 26-27°C a Catania e Siracusa, 25°C ad Agrigento, Messina e Reggio Calabria, 24°C a Bolzano, Napoli e Roma". Sarà bene tenere a portata di mano l'ombrello? In realtà, no. Poche infatti saranno le piogge.