Zielinski non rischia e chiede il cambio. Inter, ecco la situazione

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Archiviato l’infortunio con la maglia della Nazionale polacca, nel derby d’Italia trae Juventus, Piotrnon ha volutore più di tanto. ATTENZIONE – Dopo l’infortunio con la Polonia, l’attenzione in casasulle condizioni di Piotrnon sono mai calate. Il centrocampista polacco, anche nella gara di ieri sera contro la Juventus, ne ha risentito. Dopo i due gol segnati su rigore – che non hanno fatto rimpiangere l’assenza di Hakan Calhanoglu –ha alzato bandiera bianca intorno all’ora di gioco. Al suo posto poi, è entrato Davide Frattesi e di conseguenza anche l’aggressività dell’è calata. Se da un primo momento poteva sembrare unprettamente tattico voluto da Simone Inzaghi per cercare di far roteare al meglio e risparmiare le energie in vista di mercoledì, alla fine invece, è stato unvoluto.