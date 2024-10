Pallone d’Oro 2024: Carlo Ancelotti miglior allenatore dell’anno (Di lunedì 28 ottobre 2024) Carlo Ancelotti vince il premio di miglior allenatore dell’anno 2024. Nella serata della consegna del Pallone d’Oro il tecnico del Real Madrid, come tutta la delegazione dei blancos, ha disertato la cerimonia del Theatre du Chatelet di Parigi, dove sarà assegnato il Pallone d’Oro 2024. Erano candidati anche Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Luis de la Fuente (Spagna), Gian Piero Gasperini (Atalanta), Pep Guardiola (Manchester City) e Lionel Scaloni (Argentina). Pallone d’Oro 2024: Carlo Ancelotti miglior allenatore dell’anno SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)vince il premio di. Nella serata della consegna delil tecnico del Real Madrid, come tutta la delegazione dei blancos, ha disertato la cerimonia del Theatre du Chatelet di Parigi, dove sarà assegnato il. Erano candidati anche Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Luis de la Fuente (Spagna), Gian Piero Gasperini (Atalanta), Pep Guardiola (Manchester City) e Lionel Scaloni (Argentina).SportFace.

Pallone d’Oro 2024: Carlo Ancelotti miglior allenatore dell’anno

Vinicius diserta Pallone d'Oro 2024: dietro l'assenza del brasiliano e di mezzo Real Madrid ci sarebbe l'indiscrezione sulla vittoria di Rodri.

Rodri è sempre più vicino a mettere le mani sul Pallone d'Oro 2024. Il centrocampista del Manchester City sarà presto il terzo spagnolo ad alzare al cielo il riconoscimento, dopo la doppietta di ...

Cresce l'attesa per la cerimonia di premiazione del Pallone D'Oro 2024, l'evento che si terrà oggi al Théâtre du Châtelet di Parigi per celebrare i talenti ...

Cresce l'attesa per la cerimonia di premiazione del Pallone D'Oro 2024, l'evento che si terrà oggi a Parigi ... Assenti anche il presidente Florentino Perez e il tecnico Carlo Ancelotti, in corsa per ...

L'aereo che doveva partire alle 15.00 da Madrid non ha preso il volo ed oltre Florentino Perez e Vinicius Jr non sono partita alla volta di Parigi: Carlo Ancelotti candidato al premio dell'anno come ...