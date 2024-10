Di Canio: “Il Napoli deve fare meglio. Lukaku? Conte è preoccupato, non è quello che si aspettava” (Di lunedì 28 ottobre 2024) Sky Sport – Di Canio: “Il Napoli deve fare meglio. Lukaku? Conte è preoccupato, non è quello che si aspettava” L’ex attaccante della Lazio, Paolo L'articolo Di Canio: “Il Napoli deve fare meglio. Lukaku? Conte è preoccupato, non è quello che si aspettava” proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Di Canio: “Il Napoli deve fare meglio. Lukaku? Conte è preoccupato, non è quello che si aspettava” Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di lunedì 28 ottobre 2024) Sky Sport – Di: “Il, non èche si” L’ex attaccante della Lazio, Paolo L'articolo Di: “Il, non èche si” proviene da ForzAzzurri.net.

Di Canio: “Il Napoli deve fare meglio. Lukaku? Conte è preoccupato, non è quello che si aspettava”

Radio Marte – De Canio: “Il gioco del Napoli non convince? Conte sta trasmettendo mentalità vincente alla squadra” L’ex allenatore del Napoli, Gigi De Canio, … L'articolo De Canio: “Il gioco del Napoli non convince? Conte sta trasmettendo ... (Forzazzurri.net)

Antonio Conte e il Napoli: di seguito alcune dichiarazioni che Paolo Di Canio (ex calciatore anche del ‘Ciuccio’) ha rilasciato a Il Mattino. “Conte è nato per resuscitare le squadre di morti. Lo dice la sua storia. Lui è fatto per questo: è un ... (Terzotemponapoli.com)

Paolo Di Canio ha avvertito la Roma: i giallorossi devono dare una svolta alla loro stagione, altrimenti potrebbero perdere altri punti in classifica. (areanapoli.it)

"Il Napoli non convince sul piano del gioco? Secondo me non è importante in questa fase tale aspetto, la squadra è prima ed è. (tuttomercatoweb.com)

E che può anche portare il Napoli a vincere lo scudetto». Paolo Di Canio è uno che non conosce ... Poi il mio giudizio è legato a quello che può e deve fare. Se il Como ha pareggiato è ... (ilmattino.it)