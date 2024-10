Tg24.sky.it - Addio a Massimo Donadon, genio della derattizzazione: aveva 91 anni

(Di lunedì 28 ottobre 2024), trevigiano, titolareMayer Braun Deutschland di Carbonera specializzata nella, è morto all'età di 91. Conosciuto con il soprannome di "El sorzòn",studiato veterinaria da giovane prima di mettersi in proprio dando vita a un vero e proprio imperolotta ai ratti. L'azienda da lui fondata è specializzata nella produzione di esche "su misura" per i topi. Si tratta, come si legge sul sito, di esche diversificate, aromatizzate con i cibi più usati dall’uomo nei diversi territori. Da Londra a New York, da Tokyo a Dubai, le maggiori metropoli sono derattizzate grazie a queste esche.