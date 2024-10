Grave un 20enne dopo sparo alla nuca, indagini a Napoli (Di domenica 27 ottobre 2024) AGI - Un ragazzo di 20 anni con precedenti è stato ricoverato a Napoli per una ferita da colpo di arma di fuoco alla nuca. Il ventenne è arrivato al pronto soccorso del Cto alle 2 del mattino e i medici gli hanno estratto una ogiva di proiettile; 10 i giorni di prognosi, e non è un pericolo di vita. Secondo quanto ha raccontato agli investigatori, il ragazzo era in auto nel quartiere di Chiaiano quando è stato avvicinato da due uomini a bordo di uno scooter, e il passeggero del mezzo ha esploso un colpo contro di lui attraverso il finestrino. indagini in corso. La vittima ha precedenti per rapina, estorsioni, lesioni e altro. Agi.it - Grave un 20enne dopo sparo alla nuca, indagini a Napoli Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di domenica 27 ottobre 2024) AGI - Un ragazzo di 20 anni con precedenti è stato ricoverato aper una ferita da colpo di arma di fuoco. Il ventenne è arrivato al pronto soccorso del Cto alle 2 del mattino e i medici gli hanno estratto una ogiva di proiettile; 10 i giorni di prognosi, e non è un pericolo di vita. Secondo quanto ha raccontato agli investigatori, il ragazzo era in auto nel quartiere di Chiaiano quando è stato avvicinato da due uomini a bordo di uno scooter, e il passeggero del mezzo ha esploso un colpo contro di lui attraverso il finestrino.in corso. La vittima ha precedenti per rapina, estorsioni, lesioni e altro.

