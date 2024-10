Gaeta.it - Aggressioni nei pronto soccorso: la drammatica esperienza di una dottoressa all’ospedale Moscati di Aversa

(Di domenica 27 ottobre 2024) La situazione neiitaliani continua a destare preoccupazione, segnando un tragico epilogo in un episodio avvenutodi, in provincia di Caserta. Un'infermiera aggredita ha reso evidente le tensioni e le difficoltà che gli operatori sanitari affrontano quotidianamente, mettendo in luce i problemi legati alla percezione della professione medica da parte dei cittadini. L'aggressione alladeldelVenerdì scorso, unadeldell'ospedaleha subito un'aggressione da parte di una paziente, la quale ha lanciato contro di lei un computer e una stampante. L'incidente ha causato alla professionista una contusione al torace e un'escoriazione al braccio sinistro, lesioni che richiederanno circa trenta giorni di prognosi.