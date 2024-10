Nel Pisano tracimati torrenti, 15 persone tratte in salvo da vvf (Di sabato 26 ottobre 2024) Una violenta precipitazione ha interessato nella notte ampi territori dei comuni di Riparbella, Castellini Marittima, Santa Luce, Montescudaio e Terricciola, nel Pisano: torrenti e canali sono tracimati interessando strade e abitazioni. Alcune vetture sono state trascinate dall'acqua e gli occupanti sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco. In particolare, si spiega dal comando di Pisa dei vigili del fuoco, gli interventi immediati di soccorso hanno consentito il salvataggio di 15 persone recuperate dai tetti delle autovetture o da canali dove erano state trascinate. Quotidiano.net - Nel Pisano tracimati torrenti, 15 persone tratte in salvo da vvf Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) Una violenta precipitazione ha interessato nella notte ampi territori dei comuni di Riparbella, Castellini Marittima, Santa Luce, Montescudaio e Terricciola, nele canali sonointeressando strade e abitazioni. Alcune vetture sono state trascinate dall'acqua e gli occupanti sono stati tratti indai vigili del fuoco. In particolare, si spiega dal comando di Pisa dei vigili del fuoco, gli interventi immediati di soccorso hanno consentito il salvataggio di 15recuperate dai tetti delle autovetture o da canali dove erano state trascinate.

