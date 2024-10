Wta Guangzhou 2024 | programma orari e ordine di gioco sabato 26 ottobre con Bronzetti

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Ildelle semifinali del Wta 250 di, in Cina. Avanza la testa di serie numero 1 del tabellone Katerina Siniakova, che si giocherà un posto in finale con la numero 86 del mondo Olga Danilovic. Dall’altra parte del seeding l’azzurra Luciacontro la statunitense Caroline Dolehide, che ha battuto al terzo set la testa di serie numero 7 Jessica Bouzas Maneiro. Ilsi aprirà con un doppio alle 08.30, ora italiana. A seguire la sfida tra Siniakova e Danilovic e quella tra Dolehide e Lucia. ILCOMPLETO CENTRE COURT secondo match dalle ore 08.30 (1) Siniakova vs Danilovic a seguire Dolehide vsWtadi26conSportFace.