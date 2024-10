Liberoquotidiano.it - Non solo le accuse di Report: cosa c'è dietro alle dimissioni di Spano dal ministero della Cultura

(Di venerdì 25 ottobre 2024) La maledizione del Collegio Romano. Sarò che si avvicina Halloween, ma la sequenza di vicende che sta funestando l'ordinaria amministrazione del, che lì ha sede, è degna di una serie tv. Dopo il caso Boccia, che ha portatodel ministro Gennaro Sangiuliano (per una nomina mai fatta), questa volta, infatti, è il suo successore, Alessandro Giuli, a essere finito nella bufera per la nomina (fatta dieci giorni fa) di Francescoa capo di gabinetto. Un nome che, soprattutto negli ambienti di centrodestra, è ben noto. Si tratta dell'ex numero uno dell'Unar, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, che nel 2017 finì al centro di una polemica perché, come scoprì Le Iene, avrebbe finanziato un'associazioneCapitale di cui risultava socio e nei cui locali si praticavano incontri parecchio spinti. Si dimise.