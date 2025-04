Il destino del Pnrr e lo scontro nel governo sulla proroga | la nuova puntata di A microfoni spenti”

"A microfoni spenti" è il nuovo Podcast di Fanpage.it che racconta storie, retroscena e curiosità: il dietro le quinte della politica italiana. In questa puntata parliamo del Pnrr, a poco più di un anno dalla scadenza, delle difficoltà del governo per portare a casa i progetti e dello scontro interno al governo sul destino del piano.

