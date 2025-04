WWE | Ulteriori indiscrezioni sui tempi di recupero di Kevin Owens si parla anche di un anno

Kevin Owens si fosse sottoposto all'intervento chirurgico al collo il 7 aprile, voce che poi è stata smentita da altre fonti. In ogni caso si è generata una discussione sui tempi di recupero del canadese. Dave Meltzer ha parlato di un minimo di 6 mesi sino 8-12 mesi di stop. Arrivano ora Ulteriori indiscrezioni a riguardo.I tempi di recuperoSecondo quanto evidenziato da Fightful Select, fonti interne alla WWE avrebbero riferito che la federazione dà per certo che Kevin Owens non rientrerà in questo 2025. Al momento non si ha piena certezza circa i tempi di recupero, ma l'assenza del canadese potrebbe essere molto lunga e addirittura potrebbe saltare anche WM 42. Insomma la WWE è consapevole che i tempi di recupero saranno lunghi.

