San Jacopino scoperta una catena di piccolo spaccio | denunciato un trentenne

Jacopino, nel Quartiere 1 della città, è stata scoperta una catena di piccolo spaccio da parte degli agenti della polizia municipale e della polizia di stato. Nel corso della serata di mercoledì 9 aprile il personale del commissariato di Rifredi e di San Giovanni, insieme agli agenti della. Firenzetoday.it - San Jacopino, scoperta una catena di piccolo spaccio: denunciato un trentenne Leggi su Firenzetoday.it A San, nel Quartiere 1 della città, è stataunadida parte degli agenti della polizia municipale e della polizia di stato. Nel corso della serata di mercoledì 9 aprile il personale del commissariato di Rifredi e di San Giovanni, insieme agli agenti della.

Potrebbe interessarti anche:

Visita alla scoperta dei sotterranei di Palazzo della Ragione e del Ponte romano San Lorenzo

Sabato 25 gennaio alle ore 10 le archeologhe dell'associazione ARC.A.DIA vi accompagneranno alla scoperta di due luoghi piuttosto insoliti e suggestivi: i sotterranei di Palazzo della Ragione e il ...

“Costruiamo un fondale marino” - laboratorio per bambini alla Gam alla scoperta degli oceani

Una giornata pensata per i più piccoli per conoscere tutte le meraviglie che si nascondono in fondo al mare. Si ammirano gli scatti di Cristina Mittermeier, in particolare la sezione degli oceani, ...

Malore in auto con la mamma - poi la scoperta della malattia : Carlo è morto a 16 mesi

Un altro lutto colpisce il cuore della comunità di Clusone (Bg). Dopo la drammatica morte di Fausto Olini, il commercialista ritrovato carbonizzato nella sua auto lungo via Brescia, la strada che ...

San Jacopino, scoperta una catena di piccolo spaccio: denunciato un trentenne. Firenze, scoperta una catena di piccolo spaccio in zona San Jacopino. Denunciato un trentenne. Smantellata una rete di piccolo spaccio a San Jacopino. Ne parlano su altre fonti

(Come indicato da msn.com:) Smantellata una rete di piccolo spaccio a San Jacopino - Denunciato un trentenne italiano, controlli straordinari in tutta la città: sequestri e oltre 400 grammi di hashish a carico di ignoti ...

(L’agenzia nove.firenze.it ha pubblicato che:) Un laboratorio sociale nel quartiere di San Jacopino - Lo scorso 25 novembre è nato, per volere di alcuni abitanti del Quartiere 1 di San Jacopino, Urban Lab San Jacopino Aps. Un progetto che intende coinvolgere i circa 21.000 abitanti di questa zona ...

(In base alle informazioni di msn.com:) San Jacopino, un’altra vetrina spaccata nella notte. Il quartiere protesta - Una “spaccata” è stata messa a segno la notte in un ristorante in via Galliano, nel quartiere di San Jacopino a Firenze. Lo riferisce il comitato Cittadini attivi San Jacopino che parla di ...