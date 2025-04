Chiusura temporanea della stazione di Benevento sulla A16 Napoli-Canosa per lavori di manutenzione

sulla A16 Napoli-Canosa, per permettere lavori di pavimentazione e manutenzione delle essenze arboree, nelle notti di martedì 15 e mercoledì 16 aprile, la stazione di Benevento sarà chiusa al traffico, sia in entrata che in uscita, dalle 21:00 alle 6:00. Questo provvedimento è stato adottato per. Avellinotoday.it - Chiusura temporanea della stazione di Benevento sulla A16 Napoli-Canosa per lavori di manutenzione Leggi su Avellinotoday.it A16, per permetteredi pavimentazione edelle essenze arboree, nelle notti di martedì 15 e mercoledì 16 aprile, ladisarà chiusa al traffico, sia in entrata che in uscita, dalle 21:00 alle 6:00. Questo provvedimento è stato adottato per.

