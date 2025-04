Come la planaria riesce a rigenerarsi in una versione più giovane di sé | la scoperta sul “verme immortale”

Leggi su Fanpage.it Le planarie, già famose per essere in grado di rigenerare qualsiasi parte del proprio corpo, lo fanno tornando indietro nel tempo biologico, resettando le cellule e il processo di invecchiamento.

