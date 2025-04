Dopo due anni di restauro torna a splendere la Crocifissione di Tintoretto

restauro della Crocifissione di Tintoretto con un discorso del patriarca Francesco Moraglia e una preghiera di benedizione.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp. Veneziatoday.it - Dopo due anni di restauro, torna a splendere la Crocifissione di Tintoretto Leggi su Veneziatoday.it Oggi, sabato 12 aprile, alle ore 11.30, presso la Scuola Grande di San Rocco, è stato presentato alla stampa e al pubblico ildelladicon un discorso del patriarca Francesco Moraglia e una preghiera di benedizione.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp.

