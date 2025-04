Elezioni sindacali al Policlinico di Messina il Nursind | ricorso vinto 120 contrattisti potranno votare

potranno votare nel Policlinico Gaetano Martino di Messina per il rinnovo delle rappresentanze sindacali. È quanto stabilisce il comitato dei garanti a fronte del ricorso presentato dal sindacato Nursind. La commissione elettorale (composta. Messinatoday.it - Elezioni sindacali al Policlinico di Messina, il Nursind: ricorso vinto, 120 contrattisti potranno votare Leggi su Messinatoday.it Sono 120 gli operatori sanitari a tempo determinato chenelGaetano Martino diper il rinnovo delle rappresentanze. È quanto stabilisce il comitato dei garanti a fronte delpresentato dal sindacato. La commissione elettorale (composta.

Potrebbe interessarti anche:

Trapianto di rene da vivente "senza trasfusioni" : l'intervento eseguito con successo al Policlinico di Bari

Un delicato intervento di trapianto di rene da donatore vivente è stato portato a termine con successo presso il Policlinico di Bari. La particolarità della procedura risiede nell'assenza di ...

Incidente in campo - il figlio di Tajani portato dal 118 al Policlinico Gemelli

Filippo Tajani, figlio 31enne del ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani , è stato trasferito in elicottero all’ospedale Gemelli di Roma per le conseguenze di un incidente di gioco ...

Maltempo a Messina - allagamento al pronto soccorso del Policlinico

Grossi disagi a Messina, dove diverse aree della città sono rimaste allagate in seguito all’ondata di maltempo che domenica mattina ha colpito la città e gran parte della Sicilia. Problemi anche al ...

Elezioni sindacali al Policlinico di Messina, il Nursind: ricorso vinto, 120 contrattisti potranno votare. RSU al Policlinico di Messina: Nursind e UIL vincono il ricorso, esclusi 130 dirigenti dal voto. Elezioni al Policlinico di Messina: Nursind e Uil Fpl vincono ricorso. Elezioni Rsu al Policlinico, sindacati contro per i ritardi nella costituzione delle commissioni e il voto ai medici Ep. Elezioni regionali del 17 e 18 novembre, si può votare anche negli ospedali. Palumbo, da sempre al servizio della collettività: "non mi candido alle RSU, ma sarò sempre per voi nella FP CGIL".. Ne parlano su altre fonti

() Policlinico di Messina, anche i precari votano: vittoria del Nursind - Il comitato dei garanti accoglie il ricorso: 120 operatori sanitari a tempo determinato potranno partecipare al rinnovo delle Rsu ...

(L’agenzia infermieristicamente.it ha pubblicato che:) RSU al Policlinico di Messina: Nursind e UIL vincono il ricorso, esclusi 130 dirigenti dal voto - Accolto il ricorso dei sindacati: il Comitato dei Garanti esclude il personale dirigenziale dalle elezioni. Storica decisione che allinea l'azienda alle altre realtà sanitarie.

(Come si legge su varesenews.it:) Elezioni RSU negli ospedali della Valle Olona: “La Fials sostiene la meritocrazia e la trasparenza” - Il segretario provinciale Salvatore Santo parla delle difficoltà legate alla carenza di organico che influisce anche sul benessere dei lavoratori. Ricorda l'impegno di Fials al fianco di tutti i lavor ...