Auto da 100mila euro in fiamme durante la marcia due squadre dei vigili del fuoco di Torino spengono l' incendio

vigili del fuoco di Torino nella mattina di venerdì 11 aprile lungo la strada provinciale 39 a Rivarossa per l'incendio di una Porsche Taycan ad alimentazione elettrica. Le due squadre intervenute hanno messo in sicurezza la zona ed estinto le fiamme.

(A darne comunicazione è torinotoday.it:) Auto da 100mila euro in fiamme durante la marcia, due squadre dei vigili del fuoco di Torino spengono l'incendio - Intervento da parte dei vigili del fuoco di Torino nella mattina di venerdì 11 aprile lungo la strada provinciale 39 a Rivarossa per l'incendio di una Porsche Taycan ad alimentazione elettrica.

