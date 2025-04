La ‘Colomba di pace’ di Emercency arriva nelle piazze del Foggiano

‘Colomba di pace’ di Emergency arriva nelle piazze del Foggiano. Oggi, sabato 12 aprile, dalle 18:30 alle 20:30, e domani, domenica 13 aprile, dalle 10:30 alle 13, i volontari dell’associazione che offre cure gratuite alle vittime della guerra, delle mine antiuomo e della povertà. Foggiatoday.it - La ‘Colomba di pace’ di Emercency arriva nelle piazze del Foggiano Leggi su Foggiatoday.it Nel weekend, ladidi Emergencydel. Oggi, sabato 12 aprile, dalle 18:30 alle 20:30, e domani, domenica 13 aprile, dalle 10:30 alle 13, i volontari dell’associazione che offre cure gratuite alle vittime della guerra, delle mine antiuomo e della povertà.

