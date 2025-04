Un ' sabato speciale' nell' ospedale Giovanni XXIII di Bari | mascotte e doni per i piccoli pazienti

ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, l’iniziativa 'Un sabato speciale', organizzata dalla polizia locale in collaborazione con le associazioni Ipa (International Police Association) e Abio, che dal 2009 si occupa di sostenere e accogliere. Baritoday.it - Un 'sabato speciale' nell'ospedale Giovanni XXIII di Bari: mascotte e doni per i piccoli pazienti Leggi su Baritoday.it Si è svolta questa mattina, nel giardino dell’pediatricodi, l’iniziativa 'Un', organizzata dalla polizia locale in collaborazione con le associazioni Ipa (International Police Association) e Abio, che dal 2009 si occupa di sostenere e accogliere.

Un sabato speciale per gli studenti - la lezione di vita di Amalia Ercoli Finzi : "I sogni vanno coltivati"

Rispetto, famiglia, amore, squadra, unicità e sogno sono questi alcuni dei valori che hanno preso forma e voce durante l’undicesimo appuntamento del ciclo di incontri “Tra cent’anni. Prospettive ...

Un 'sabato speciale' nell'ospedale Giovanni XXIII di Bari: mascotte e doni per i piccoli pazienti. Progetto Speciale dell’Archivio Storico dedicato a Meister Eckhart. Celebrazione Giornata delle Malattie Rare. Il Vescovo Beschi in ospedale, Messa e visita al reparto di patologia neonatale. Al Fatebenefratelli la Festa di San Giovanni di Dio: appuntamento sabato 8 marzo. “Vestiamoci di vita”: sabato a Cagliari una sfilata speciale al San Giovanni di Dio. Ne parlano su altre fonti

(Lo segnala baritoday.it:) Un 'sabato speciale' nell'ospedale Giovanni XXIII di Bari: mascotte e doni per i piccoli pazienti - L'iniziativa è stata organizzata dalla polizia locale, in collaborazione con le associazioni Ipa (International Police Association) e Abio: a bambini ricoverati nel nosocomio pediatrico sono stati reg ...

(In base a quanto diffuso da trmtv.it:) Bari, all’Ospedale Giovanni XXIII una giornata dedicata ai piccoli pazienti con l’iniziativa”Regalo sospeso” - Colori, palloncini, musica e tanta solidarietà. L’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari diventa luogo ludico per i piccoli pazienti con l’iniziativa “Regalo sospeso” promosso da Unicef Italia.

() Ospedaletto dei bambini, la legge sullo scorporo non frena investimenti e potenziamento dei servizi - Per migliorare l’assistenza pediatrica all’Ospedale Giovanni XXIII di Bari, nell’ultimo anno e mezzo non si è perso tempo. “Il pronto soccorso cambierà completamente volto - spiega Antonio Sanguedolce ...