Riciclaggio inchiesta Fast | in appello arrivano assoluzioni e prescrizioni

prescrizioni e pene rideterminate. La corte d'appello di Lecce nella giornata di ieri, venerdì 11 aprile 2025, ha riformato una sentenza del tribunale di Brindisi del novembre 2021. Sono dieci gli imputati interessati da questo secondo pronunciamento, che riguarda. Brindisireport.it - Riciclaggio, inchiesta "Fast": in appello arrivano assoluzioni e prescrizioni Leggi su Brindisireport.it OSTUNI - Una assoluzione, variee pene rideterminate. La corte d'di Lecce nella giornata di ieri, venerdì 11 aprile 2025, ha riformato una sentenza del tribunale di Brindisi del novembre 2021. Sono dieci gli imputati interessati da questo secondo pronunciamento, che riguarda.

Potrebbe interessarti anche:

Scacco al clan Lo Russo : blitz dei finanzieri - 3 in manette per riciclaggio e frode fiscale

Sono accusate di riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e frode fiscale le tre persone a cui i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di ...

Riciclaggio e ricettazione di gioielli - perquisizioni in tutto il Veneto

Dalle prime luci dell'alba odierna, 13 marzo è in corso una vasta operazione dei carabinieri del comando provinciale di Padova finalizzata alla esecuzione di 2 decreti di sequestro preventivo ...

Trump libera il re delle cripto : chi è Alexander Vinnik il cyber criminale russo accusato di riciclaggio

L'hacker è stato arrestato in Grecia nel 2017 su richiesta delle autorità statunitensi. Nel 2022, Vinnik è stato estradato negli Stati Uniti per affrontare le accuse di riciclaggio di denaro e di ...

Riciclaggio, inchiesta "Fast": in appello arrivano assoluzioni e prescrizioni. Guardia di Finanza: operazione "Fast & Clean", scoperta frode fiscale multimilionaria messa in atto con il sistema delle false fatturazioni e contestuale maxi-riciclaggio di denaro verso la Cina. Giampaolo Zeni assolto con formula piena dalla Corte di Appello. Assolto in Appello Giampaolo Zeni, ex presidente dei commercialisti di Brindisi. Ne parlano su altre fonti

(Da quanto emerge da quotidianodelsud.it:) Cassazione annulla la condanna per riciclaggio a Monsignor Scarano - La Cassazione annulla la condanna per riciclaggio aggravato continuato a Monsignor Scarano. Nuovo processo d’appello a Napoli ... Monsignor Scarano: le accuse e l’inchiesta Monsignor Scarano, ex ...

(Stando a quanto scrive umbria24.it:) Inchiesta canile Colleluna: riciclaggio, tre assoluzioni - «Abbiamo finalmente dimostrato che le accuse erano infondate. Sono serviti dieci anni ma con le assoluzioni, giustizia è fatta». Così l’avvocato Francesco Mattiangeli commenta la sentenza emessa marte ...

(Come indicato da lagazzettadelmezzogiorno.it:) Estorsioni, truffe e riciclaggio di denaro sporco: in appello 10 condanne a 71 anni di carcere per il processo Grande Carro - Poco dopo le 18 i giudici della terza sezione della corte d’appello di Bari al termine del ... Come scrisse la Dda in occasione del blitz, l’inchiesta “ha consentito di documentare l ...