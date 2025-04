Shaila Gatta in ospedale paura per l’ex concorrente del GF Parlano persone vicine

Shaila Gatta. Finalista al Grande Fratello appena concluso, la ventottenne ha spiegato ieri che il suo corpo sta risentendo di quello che lei stessa ha definito "lo smaltimento di sei lunghi mesi di surrealtà", tanto da arrivare a parlare di depressione. Europa.today.it - "Shaila Gatta in ospedale", paura per l’ex concorrente del GF. Parlano persone vicine Leggi su Europa.today.it C'è apprensione attorno alle condizioni di. Finalista al Grande Fratello appena concluso, la ventottenne ha spiegato ieri che il suo corpo sta risentendo di quello che lei stessa ha definito "lo smaltimento di sei lunghi mesi di surrealtà", tanto da arrivare a parlare di depressione.

Potrebbe interessarti anche:

Grande Fratello - Shaila Gatta contro Stefania Orlando : "La coppia le fa paura"

Shaila Gatta replica a Stefania Orlando che accusa i Shailenzo di fingere per avere più clip in puntata e essere sempre al centro delle dinamiche del Grande Fratello.

Grande Fratello - parla il manager di Shaila Gatta : scoperta shock su Lorenzo

La storia tra Shaila Gatta e Lorenzo, conosciuti come gli Shailenzo, continua a tenere banco dopo il Grande Fratello nel mondo del gossip. A infiammare ulteriormente la curiosità dei fan è stata ...

Shaila Gatta crolla in lacrime per Lorenzo : il duro confronto

News tv. “Ci dobbiamo lasciare”: Shaila crolla in lacrime per Lorenzo. Il duro confronto – Ennesima crisi tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato nella Casa del Grande Fratello. Ad innescarla sarebbe ...

"Shaila Gatta in ospedale", paura per l’ex concorrente del GF. Parlano persone vicine. Lorenzo Spolverato ha paura di Shaila Gatta: “È meglio se rimane in silenzio”. Paura per Shaila Gatta, il messaggio di notte che spaventa i fan: "Ho perso pezzi di me". Kledi Kadiu, la moglie Charlotte Lazzari ricoverata in ospedale: cosa è successo e come sta. Chiara Nasti, paura per la foto in ospedale con la piccola Dea: cosa è successo? Il racconto del nonno. Matilde Gioli, paura e ricovero in ospedale: «Starò a riposo per un po'». Cosa è successo. Ne parlano su altre fonti

(Come indicato da today.it:) "Shaila Gatta in ospedale", paura per l’ex concorrente del GF. Parlano persone vicine - La 28enne ieri ha lanciato una richiesta di aiuto ai fan: "Troppi giudizi, il mio corpo ne sta risentendo" C'è apprensione attorno alle condizioni di Shaila Gatta. Finalista al Grande Fratello appena ...

(Il quotidiano ecodelcinema.com ha riportato che:) Preoccupazione per Shaila Gatta: l’ex velina e finalista del Grande Fratello in difficoltà - Shaila Gatta, ex velina e finalista del Grande Fratello, affronta un periodo di malessere dopo la rottura con Lorenzo Spolverato, suscitando preoccupazione tra i fan per il suo stato di salute.

(In base alle informazioni di ilsussidiario.net:) Paura per Shaila Gatta dopo Grande Fratello: “Ho bisogno di aiuto, mente e corpo stanno male”/ Lancia allarme - Shaila Gatta dopo Grande Fratello allarma i fan: paura e apprensione: "Depressa, triste e confusa, vorrei piangere. Mente e corpo non stanno bene" ...