Movimento Fire così la Gen Z risparmia per andare in pensione già a 40 anni

risparmiare quanto più possibile, fare investimenti mirati e aumentare il proprio conto in banca. così da guadagnare rapidamente l’indipendenza economica e, nel migliore dei casi, smettere di lavorare già entro i 40 anni. Sono i cardini del Movimento Fire (acronimo dell’espressione inglese Financial Independence, Retire Early), diffusosi inizialmente negli Stati Uniti e nei Paesi scandinavi, che sta prendendo sempre più piede in tutto il mondo soprattutto fra i giovani della Gen Z attraverso blog, podcast e forum. Tanto che oggi esiste anche una community italiana con gruppi Telegram e Facebook. Pur proponendo una rilassante seconda metà della vita, il sistema non funziona però per tutti, dato che un dipendente medio non intasca a sufficienza.LEGGI ANCHE: Cos’è il micro retirement e quando può essere un’opportunitàUn meeting di lavoro fra giovani (Imagoeconomica). Lettera43.it - Movimento Fire, così la Gen Z risparmia per andare in pensione già a 40 anni Leggi su Lettera43.it re quanto più possibile, fare investimenti mirati e aumentare il proprio conto in banca.da guadagnare rapidamente l’indipendenza economica e, nel migliore dei casi, smettere di lavorare già entro i 40. Sono i cardini del(acronimo dell’espressione inglese Financial Independence, Retire Early), diffusosi inizialmente negli Stati Uniti e nei Paesi scandinavi, che sta prendendo sempre più piede in tutto il mondo soprattutto fra i giovani della Gen Z attraverso blog, podcast e forum. Tanto che oggi esiste anche una community italiana con gruppi Telegram e Facebook. Pur proponendo una rilassante seconda metà della vita, il sistema non funziona però per tutti, dato che un dipendente medio non intasca a sufficienza.LEGGI ANCHE: Cos’è il micro retirement e quando può essere un’opportunitàUn meeting di lavoro fra giovani (Imagoeconomica).

