L' ex caserma dismessa diventerà il nuovo archivio del ministero | appalto da 29 milioni

caserma 8° Cerimant in via Prenestina 931 sarà realizzato il nuovo polo archivistico del ministero dell’Economia e delle finanze.L'Agenzia del Demanio ha pubblicato l'appalto per la costruzione della struttura nel complesso militare. L'intervento comprende anche la realizzazione. Romatoday.it - L'ex caserma dismessa diventerà il nuovo archivio del ministero: appalto da 29 milioni Leggi su Romatoday.it Nell’ex8° Cerimant in via Prenestina 931 sarà realizzato ilpolo archivistico deldell’Economia e delle finanze.L'Agenzia del Demanio ha pubblicato l'per la costruzione della struttura nel complesso militare. L'intervento comprende anche la realizzazione.

Potrebbe interessarti anche:

Nuovo supermercato nell'ex caserma Gonzaga : polemiche sulla viabilità a Firenze

Nel piano di recupero della ex caserma Gonzaga è previsto un supermercato. Una stuttura di vendita da 4.000 mq che sarà realizzata vicino il centro commerciale di Ponte a Greve. Firenze lo ha ...

The Couple : Chi è Jasmine Carrisi? Tutto sulla Concorrente del Nuovo Reality Show di Canale5

Conosciamo meglio una delle concorrenti in gara del nuovo reality show di Canale 5, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi!

Tudor Juve - è ufficialmente il nuovo allenatore bianconero! Il comunicato del club e la durata del contratto

di Redazione JuventusNews24Tudor Juve, il comunicato ufficiale sul nuovo allenatore: tutti i dettagli sull’annuncio dei bianconeri Igor Tudor è il nuovo allenatore della Juve: ufficiale il ...

L'ex caserma dismessa diventerà il nuovo archivio del ministero: appalto da 29 milioni. Area ex caserma papa, opere di urbanizzazione. La rivolta dei comitati ’Ex caserma, no alla rsa’. Cartelli in tutto l’Oltrarno. Novara, blitz nell’ex caserma abbandonata: senzatetto allontanati dalle forze dell’ordine. Firenze, via a bonifiche e demolizioni all’ex caserma Lupi di Toscana. Ex caserme militari, occasione sprecata: incastrate da interessi economici e abbandonate al degrado. Ne parlano su altre fonti

(A riportarlo è msn.com:) Nel futuro dell’ex caserma. Sette aule e otto laboratori - Approvato dalla giunta il progetto per il restauro dell’immobile di piazza Mazzini. Un piano da 8milioni di euro per il nuovo polo di alta formazione dell’Isyl.

(Stando a quanto scrive cuneodice.it:) In una porzione dell'ex caserma Trevisan di Bra la nuova foresteria dei medici - Ieri mattina, 10 aprile, la firma dell'atto notarile per l'acquisto da parte della Fondazione Ospedale Alba-Bra Ets ...

(Da una nota di msn.com si apprende che:) A fuoco l’ex caserma. Decine di clochard in fuga intossicati dalle fiamme - È scoppiato un incendio nell’immobile di via Dario Campana usato come rifugio da diversi senzatetto della zona. Sono intervenuti i vigili del fuoco e carabinieri.