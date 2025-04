Milan Licari | Il vero Theo ti cambia Poi una domanda su Leao

Licari, giornalista, ha parlato di Udinese-Milan 0-4 e in particolare della partita di Theo Hernandez e Rafael Leao. Le sue parole Pianetamilan.it - Milan, Licari: “Il vero Theo ti cambia”. Poi una domanda su Leao Leggi su Pianetamilan.it Fabio, giornalista, ha parlato di Udinese-0-4 e in particolare della partita diHernandez e Rafael. Le sue parole

Milan, Licari: “Il vero Theo ti cambia”. Poi una domanda su Leao. Milan, niente illusioni. Ma se per Pasqua risorgono pure Theo e Leao.... Milan-Parma, le pagelle: Pavlovic gigantesco, 7,5. Suzuki 5, troppo ingenuo. Licari: "Stasera Milan sfavorito, il vero percorso inizia contro lo Slovan e Stella Rossa..". Gazzanet. Milan-Napoli, le pagelle: super Maignan e Diaz, da 7. Stecca Elmas, 5. Ne parlano su altre fonti

(Da quanto emerge da spaziomilan.it:) Milan, individuato il successore di Theo: parte l’assalto alla freccia mancina - Il Milan pensa già al futuro, con un occhio attento al mercato e all’erede della fascia sinistra che Theo Hernandez sembra destinato a lasciare sguarnita. In casa Milan, anche se la stagione 2024/2025 ...

(Come riportato da eurosport.it:) Le pagelle di Udinese-Milan 0-4: lampi di vero Theo, la difesa a 3 funziona. Leao e Reijnders super, Lucca in serata no - SERIE A - I voti ai protagonisti della sfida del Bluenergy Stadium. Il migliore è Leao, che apre e chiude la partita con un eurogol e con l'assist per Reijnders ...

(In base a quanto diffuso da corrieredellosport.it:) Milan, senza Europa Theo Hernandez sarebbe sacrificato. Intrigo negli Usa, cosa sta succedendo - Il proprietario del Milan però la ... pesa troppo. È vero, il campionato non è finito, ma una improvvisa inversione di tendenza sembra sempre più complicata. Theo Hernandez, tanti errori ...