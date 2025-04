Gears of War Collection su Xbox e PS5 l’annuncio sarebbe imminente secondo un noto leaker

secondo il leaker extas1s, tra i più affidabili del settore, la Gears of War Collection verrà annunciata a breve e sarà disponibile anche su PS5, oltre che su Xbox. Se confermata, sarebbe una svolta storica: una delle esclusive Xbox più iconiche sbarca su console Sony, segnando un punto di non ritorno nella strategia multipiattaforma di Microsoft.La Collection dovrebbe includere i primi tre capitoli della serie (grazie a PureXbox), originariamente usciti su Xbox 360, in una versione rimasterizzata sul modello di Gears of War: Ultimate Edition. L'obiettivo sembra essere duplice: riaccendere l'interesse dei fan di lunga data e introdurre la saga a un nuovo pubblico, specialmente quello che finora ha giocato solo su PlayStation. Il tutto in vista del prossimo grande capitolo del franchise, Gears of War: E-Day.

