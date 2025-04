Adrano in lutto per la scomparsa del 19enne Stefano Neri morto nel giorno del suo compleanno

Adrano piange il giovane Stefano Neri, il 19enne che ha perso la vita, ieri sera, durante un drammatico incidente stradale avvenuto ieri sera in via San Leo. Con lui a bordo di un motorino c'era un amico coetaneo, condotto in codice rosso prima all'ospedale Maria Santissima Addolorata di.

Tragedia nella serata di ieri in via San Leo ad Adrano , dove un giovane di 19 anni è morto cadendo dal suo ciclomotore per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto sono giunti gli agenti del ...

