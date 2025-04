Ucraina Putin incontra l' inviato Usa Witkoff

Putin. Il gesto del delegato diplomatico americano Steve Witkoff scatena indignazione e critiche in tutto il mondo, soprattutto sul web. Quattro ore di colloqui serrati tra i due, a San Pietroburgo, all'indomani di uno scambio di prigionieri tra i due Paesi. Poco dopo l'inviato speciale americano per l'Ucraina Keith Kellog consegna alle colonne del Times il contenuto della proposta al Cremlino. Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, Putin incontra l'inviato Usa Witkoff Leggi su Tgcom24.mediaset.it Mano destra sul cuore, pochi istanti prima di tenderla verso. Il gesto del delegato diplomatico americano Stevescatena indignazione e critiche in tutto il mondo, soprattutto sul web. Quattro ore di colloqui serrati tra i due, a San Pietroburgo, all'indomani di uno scambio di prigionieri tra i due Paesi. Poco dopo l'speciale americano per l'Keith Kellog consegna alle colonne del Times il contenuto della proposta al Cremlino.

