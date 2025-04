Acireale avrebbe continuato a perseguitarla nonostante la denuncia per stalking arrestato 43enne

nonostante la donna avesse già denunciato il suo comportamento ossessivo, l’uomo ha continuato a tormentarla con messaggi offensivi e a seguirla con appostamenti sempre più frequenti. La Polizia di Stato ha arrestato un 43enne di Acireale, accusato di atti persecutori nei confronti di una donna residente ad Acireale, sposata e con figli. La presunzione di innocenza dell’indagato rimane in vigore fino a una condanna definitiva.A rispondere alla richiesta d’aiuto della vittima sono stati gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale, che, grazie a un’attività investigativa approfondita, sono riusciti a raccogliere gravi indizi contro l’uomo. Le prove raccolte hanno portato all’arresto in flagranza dell’indagato, avvenuto nei pressi della casa della donna.Ancora una volta, nonostante i ripetuti rifiuti della donna, il 43enne si è presentato sotto la sua abitazione, citofonando per chiederle di incontrarlo. Dayitalianews.com - Acireale, avrebbe continuato a perseguitarla nonostante la denuncia per stalking, arrestato 43enne Leggi su Dayitalianews.com la donna avesse giàto il suo comportamento ossessivo, l’uomo haa tormentarla con messaggi offensivi e a seguirla con appostamenti sempre più frequenti. La Polizia di Stato haundi, accusato di atti persecutori nei confronti di una donna residente ad, sposata e con figli. La presunzione di innocenza dell’indagato rimane in vigore fino a una condanna definitiva.A rispondere alla richiesta d’aiuto della vittima sono stati gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di, che, grazie a un’attività investigativa approfondita, sono riusciti a raccogliere gravi indizi contro l’uomo. Le prove raccolte hanno portato all’arresto in flagranza dell’indagato, avvenuto nei pressi della casa della donna.Ancora una volta,i ripetuti rifiuti della donna, ilsi è presentato sotto la sua abitazione, citofonando per chiederle di incontrarlo.

