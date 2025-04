Ora usare Starlink in Italia costa di meno | Elon Musk taglia i prezzi delle parabole

Starlink ha cominciato ad aprirsi agli utenti Italiani nel 2021. Ora il servizio internet offerto dalla SpaceX di Elon Musk ha lanciato una nuova offerta. Con un piano di abbonamento di 12 mesi si può accedere al servizio internet senza pagare il kit per insallarlo. Leggi su Fanpage.it ha cominciato ad aprirsi agli utentini nel 2021. Ora il servizio internet offerto dalla SpaceX diha lanciato una nuova offerta. Con un piano di abbonamento di 12 mesi si può accedere al servizio internet senza pagare il kit per insallarlo.

