Spalletti | "A fianco di De Laurentiis solo nella storia che ci lega al Napoli Fuori siamo diversi Quelle volte con i tifosi"

Spalletti ha parlato del suo rapporto con. Leggi su Calciomercato.com Al margine di un evento al Palacongressi di Rimini il commissario tecnico della Nazionale Lucianoha parlato del suo rapporto con.

Cannavaro : «Il mio calcio è rock and roll - a Zagabria ho una stanza allo stadio come Spalletti»

Diventato poche settimane fa allenatore della Dinamo Zagabria, Fabio Cannavaro ha parlato dei suoi metodi in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Cannavaro: «Il mio calcio è rock and roll, mi ...

Tra Piccoli e Baldanzi c’è un terzo incomodo : Spalletti riflette | Ecco chi può sostituire Retegui

Tra Piccoli e Baldanzi c’è un terzo incomodo: Spalletti riflette | Ecco chi può sostituire Retegui"> Spalletti è alla ricerca della soluzione ideale per sostituire l’infortunato Retegui. Due nomi ...

I due nuovi nomi della Nazionale di Spalletti

AGI - Primi impegni del 2025 per la Nazionale, che affronterà nei quarti di finale di Uefa Nations League la Germania in una doppia sfida che rappresenta una vera e propria 'sliding door' sul ...

Scommesse: cosa rischiano i giocatori coinvolti, anche Spalletti nei guai. Impresa Inter, sorridono Italia e Spalletti: obiettivo Mondiale. Il gesto di Barella…. TS - Spalletti sorride: da Barella a Darmian, a Monaco di Baviera ha brillato l'ItalInter. Italia ai Mondiali 2026, Gravina: "Fiduciosi sulla Nazionale di Spalletti". Spalletti, mezza Italia è fatta con il blocco Inter. Tommaso Turci: «La Nazionale di Spalletti? Ci giochiamo tutto già in Norvegia. Gli azzurri devono essere. Ne parlano su altre fonti

(Risulta da fonti di sport.virgilio.it che:) Indiani, il Bielsa della D: “Livorno è un’emozione, Spalletti mi ha scritto" ESCLUSIVA - Il Livorno centra la promozione in Serie C e torna così tra i professionisti. Un successo firmato Paolo Indiani: l'intervista dell'allenatore degli amaranto e di Calvosa in esclusiva a Virgilio Sport ...

(In base alle informazioni di sport.virgilio.it:) Scommesse: cosa rischiano i giocatori coinvolti, anche Spalletti nei guai - Calcioscommesse: terremoto in arrivo per il nostro calcio. Sono tanti i giocatori coinvolti e nel caso in cui ci fosse il pallone di mezzo le squalifiche sarebbero inevitabili. Un grande problema anch ...

(A riportarlo è fanpage.it:) Aquilani: “Spalletti suona il campanello all’1 di notte ed entra in casa. Mi fa: che stai facendo?” - Aquilani ricorda ancora con affetto gli anni trascorsi con Spalletti, l'allenatore che lo ha lanciato nel mondo dei grandi, e racconta l'aneddoto più ...