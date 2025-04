Sui social la vita degli influencer è perfetta ma la verità è diversa | il caso di Alice Campello e Alvano Morata

Alice Campello e Alvano Morata: la loro appare come una vita perfetta, invece dietro le quinte dell’influencer e del calciatore non è tutto oro quello che luccica. Ecco tutta la verità!Leggi anche: Alice Campello rivela finalmente il vero motivo della separazione da Morata: ecco cosa era successoLei è un’influencer molto famosa. Lui è un calciatore tra i più forti e più pagati al mondo, attaccante della squadra turca Galatasaray. Stiamo parlando di Alice Campello e Alvaro Morata, sposati con una cerimonia super romantica nel 2017 nonchè genitori di ben quattro figli. La loro potrebbe essere una vita all’insegna della serenità e priva di problemi, immersa in agi e ricchezze.Eppure non è proprio così. Ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, Alice Campello ha raccontato invece il dietro le quinte della vita di una coppia spesso in difficoltà così importanti da condurre entrambi alla depressione e a crisi che potrebbero portare a una separazione. Donnapop.it - Sui social la vita degli influencer è perfetta, ma la verità è diversa: il caso di Alice Campello e Alvano Morata Leggi su Donnapop.it : la loro appare come una, invece dietro le quinte dell’e del calciatore non è tutto oro quello che luccica. Ecco tutta la!Leggi anche:rivela finalmente il vero motivo della separazione da: ecco cosa era successoLei è un’molto famosa. Lui è un calciatore tra i più forti e più pagati al mondo, attaccante della squadra turca Galatasaray. Stiamo parlando die Alvaro, sposati con una cerimonia super romantica nel 2017 nonchè genitori di ben quattro figli. La loro potrebbe essere unaall’insegna della serenità e priva di problemi, immersa in agi e ricchezze.Eppure non è proprio così. Ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo,ha raccontato invece il dietro le quinte delladi una coppia spesso in difficoltà così importanti da condurre entrambi alla depressione e a crisi che potrebbero portare a una separazione.

Potrebbe interessarti anche:

Verissimo - Alice Campello : “Io morirei per Alvaro Morata - è l’amore della mia vita”

(Adnkronos) – "Io morirei per mio marito, lui è l'amore della mia vita". Queste le parole di Alice Campello per Alvaro Morata, suo marito e padre dei suoi 4 figli. L'influencer è stata ospite oggi, ...

Alice Campello : «Io e Alvaro Morata abbiamo fatto l'errore più grande della nostra vita. Da fuori sembra sempre tutto bello - ma non lo è»

A Verissimo Alice Campello parla della sua rottura con Alvaro Morata e del successivo riavvicinamento. E racconta che anche la vita dorata di un'influencere e di un calciatore di successo può essere ...

Verissimo - Alice Campello : “Io morirei per Alvaro Morata - è l’amore della mia vita”

“Io morirei per mio marito, lui è l’amore della mia vita”. Queste le parole di Alice Campello per Alvaro Morata, suo marito e padre dei suoi 4 figli. L’influencer è stata ospite oggi, sabato 5 ...

«Sui social vedete solo la vita perfetta, il mondo reale è diverso». Il caso Ruby Franke su Disney+: quando la famiglia perfetta nasconde l'incubo. La vita perfetta, i conti in rosso, il suicidio. La storia di "Mama&Tata" toglie il velo ai social. «Sui social vedete solo la vita perfetta, il mondo reale è diverso». 28 idee di biografie Instagram per far emergere il tuo profilo nel 2025. «L'influencer dalla vita perfetta»: l'editoriale di Silvia Grilli. Ne parlano su altre fonti

(A riportarlo è donnapop.it:) Sui social la vita degli influencer è perfetta, ma la verità è diversa: il caso di Alice Campello e Alvano Morata - Cosa disturba l'apparente vita felice di Alice Campello e suo marito Alvano Morata che, sui social, sembra perfetta?

(Stando a quanto scrive vanityfair.it:) La vita perfetta non esiste per Nicole Kidman (e nemmeno per noi) - Se un tempo il modello per follower e click era quello del Mulino Bianco, o dello steccato dipinto di bianco come nel caso di Nicole Kidman (in Holland), oggi non ci cattura più. Lo percepiamo farlocc ...