LIVE Cremonese-Inter Primavera 0-1 | fine primo tempo!

LIVE di Cremonese-Inter Primavera, partita valida per la giornata numero 33 di campionato. Come di consueto segui su Inter-News.it la cronaca testuale.LIVE Cremonese-Inter Primavera 0-1 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L'APP45'+2 FINISCE IL primo tempo!45? Due minuti di recupero.41? Spinacce conclude ancora dai 20 metri, grande parata di Tommasi che smanaccia e manda in angolo.34? De Pieri serve l'inserimento di Venturini, che tira ma prende il portiere centrale.28? Spinacce incrocia e sfiora il gol! Ancora vicino allo 0-2 l'Inter.26? Quieto tira dai 25 metri: fuori di un soffio!24? Quieto subisce l'ammonizione.18? Mosconi con il destro rientra sul suo sinistro e calcia sul primo palo, Tommasi attento blocca!15? Venturini serve in area De Pieri, che entra ma viene fermato sul finale prima del cross!11? Botta alla testa per Mayé, che rimane a terra.

