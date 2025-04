Elodie racconta un’enorme figuraccia con un personaggio famoso | Da quel giorno non mi parla più

Elodie ha raccontato un episodio imbarazzante accaduto durante un evento pubblico. La cantante, reduce dal successo del brano Dimenticarsi alle Sette, ha ripercorso un momento che definisce come "la figuraccia più grossa della mia vita". Europa.today.it - Elodie racconta un’enorme figuraccia con un personaggio famoso: "Da quel giorno non mi parla più" Leggi su Europa.today.it Nel corso di un’intervista rilasciata a Radio Norba,hato un episodio imbarazzante accaduto durante un evento pubblico. La cantante, reduce dal successo del brano Dimenticarsi alle Sette, ha ripercorso un momento che definisce come "lapiù grossa della mia vita".

(Il quotidiano ecodelcinema.com ha riportato che:) Elodie racconta una figuraccia indimenticabile con un personaggio famoso - Durante un'intervista a Radio Norba, Elodie racconta un episodio imbarazzante avvenuto a un party, dove ha reagito impulsivamente nei confronti del fratello di un personaggio famoso.

(Dalle pagine di libero.it si apprende che:) Elodie fa una terribile figuraccia, la frase inopportuna ad un party: “Adesso prendo il telefono e lo spacco” - La cantante racconta la sua più grande figuraccia in pubblico e il web si divide tra chi la giustifica e chi la critica. Ecco cosa ha rivelato Elodie.

(Da quanto emerge da msn.com:) Tra Elodie e Guè c'è di mezzo Marracash: i motivi di un gesto sgarbato del rapper - A prescindere da tutto, se Elodie aveva intenzione di fare un gesto amichevole salutando affettuosamente Gué e lui l'ha effettivamente spostata, la figuraccia di lui ci sembra resti, anche se ...